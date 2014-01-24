Олланд закликає українську владу знайти шлях до діалогу і зменшення напруги

Про це йдеться в заяві Адміністрації Президента Франції від 23 січня, переданому УНІАН Посольством Франції в Україні.

Президент Республіки висловлює саме рішуче засудження проявів насильства проти мирних демонстрацій, яке триває у Києві. Україна як велика держава, яка прагне зайняти гідне місце на європейській та міжнародній арені, має покласти край таким діям, підкреслюється в заяві.

«Я закликаю українську владу негайно знайти шлях до діалогу і зменшенню напруги. Як я вже говорив на саміті Східного партнерства у листопаді минулого року у Вільнюсі, Європейський Союз залишається відкритим для підписання Угоди про асоціацію з Україною», - заявив Олланд.