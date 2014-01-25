Опозиція хоче залучити західних посередників до переговорів з Януковичем

Про це заявив голова Політради ВО "Батьківщина" та фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк після зустрічі з Єврокомісаром із питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле в п’ятницю, 24 січня, передає прес-служба партії.

"У нас зараз в країні не політична криза. Зараз в Україні суспільна криза. І ми обговорили з нашими європейськими партнерами шляхи виходу з неї. Можу чітко констатувати, що вийти з цієї кризи без посередництва наших західних партнерів буде дуже складно”, - наголосив він.

Читайте такожКличко і Фюле обговорювали, як мирно вирішити політичну кризу в Україні

"Вважаємо за необхідне, щоб перемовини проводились із залученням наших західних партнерів”, - підкреслив Арсеній Яценюк.

Він також наголосив, що опозиція підтримує пропозицію щодо створення тимчасової слідчої комісії під егідою Ради Європи для "розслідування злочинів, які зараз скоєні в Україні”.

"Опозиція готова делегувати свого представника в ТСК з розслідування злочинів, які відбулись в Україні протягом останніх декількох місяців”, - наголосив Яценюк.

За словами Арсені Яценюка, опозиція "задіяла всю міжнародну спільноту для того, щоб вирішити цю політичну кризу”.Він повідомив, що сьогодні мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром.

"Ми задіяли всіх і вся для того, щоб Україна залишилась в орбіті демократичних країн і для того, щоб зберегти життя українців і зберегти країну як таку”, - зазначив він.

"Зараз все в руках Віктора Януковича. Ми свої кроки зробили”, - наголосив Арсеній Яценюк.