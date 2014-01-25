Ультрас полтавської «Ворскли» висловили солідарність з Майданом

Як йдеться у відкритому листі, розміщеному на сайті уболівальників клубу, «ми засуджуємо нинішню владу, яка своїми діями і своєю безвідповідальністю і цинічним ставленням до своїх громадян довела країну до сьогоднішнього протистояння.

Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героїв України, які загинули смертю хоробрих в ім`я своєї Батьківщини. Закликаємо жителів міста висловити свою громадянську позицію на вулиці», - сказано у зверненні фанатів.

Як повідомляв УНІАН, раніше фанати київського «Динамо», ультрас «Дніпра», «Металіста», «Шахтаря» також висловили підтримку Майдану.