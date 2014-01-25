Ультрас полтавської «Ворскли» висловили солідарність з Майданом
12:29, 25 січня 2014Політика
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Ультрас полтавського футбольного клубу «Ворскла» висловили свою солідарність з Майданом.
Прапор ФК "Ворскла" Полтава
Як йдеться у відкритому листі, розміщеному на сайті уболівальників клубу, «ми засуджуємо нинішню владу, яка своїми діями і своєю безвідповідальністю і цинічним ставленням до своїх громадян довела країну до сьогоднішнього протистояння.
Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героїв України, які загинули смертю хоробрих в ім`я своєї Батьківщини. Закликаємо жителів міста висловити свою громадянську позицію на вулиці», - сказано у зверненні фанатів.
Як повідомляв УНІАН, раніше фанати київського «Динамо», ультрас «Дніпра», «Металіста», «Шахтаря» також висловили підтримку Майдану.
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