Активіста Євромайдану Нігояна завтра поховають у його рідному селі на Дніпропетровщині

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, міліція візьме під контроль громадський порядок під час похорону.

За словами представників дніпропетровського Євромайдану, вони вже побували у батьків загиблого, висловили їм співчуття і передали 8 тис. грн, які були зібрані жителями міста.

Активісти Євромайдану, представники ВО «Батьківщина» і вірменської діаспори братимуть участь у похороні.

«Ми веземо гроші, вінки, квіти, але найголовніше, вже наступного тижня ми будемо говорити з місцевою владою про увічнення пам'яті Сергія Нігояна в його рідному селі», - розповіла керівник Дніпропетровської обласної організації ВО «Батьківщина», тітка екс-прем'єра Юлії Тимошенко Антоніна Ульяхіна.