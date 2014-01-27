Працівники прийшли забрати свої речі до захопленої будівлі Мін'юсту

Як передає кореспондент УНІАН, провідний спеціаліст одного з відділів міністерства заявив, що «це абсолютно мирна будівля та не має жодного стосунку до прийняття законів 16 січня». Він висловив занепокоєння тим, що мітингувальники розбили шибки на першому поверсі адміністративної будівлі та забарикадувались зсередини меблями.

Працівники Мін’юсту намагаються потрапити у приміщення та чекають на дозвіл від коменданта Громадського об’єднання «Спільна справа».

У свою чергу, мітингувальники завершили будівництво ще однієї барикади на вулиці Городецького, де розташовано будівлю Міністерства юстиції.

Як повідомляв УНІАН, міліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення будівлі Міністерства юстиції.

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За інформацією ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, 26 січня о 22.36 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приміщення Міністерства юстиції по вул. Городецького, 13, в Києві намагається проникнути група невідомих осіб.

На місце прибула слідчо-оперативна група Печерського райуправління столичної міліції. На прохання правоохоронців зайти всередину приміщення з метою огляду місця події молоді люди в масках і шоломах, озброєні дерев'яними і металевими палицями (приблизно 50 осіб), категорично відмовили. При цьому вони заявили, що державне підприємство захоплене для обігріву та ночівлі активістів.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві за ч. 1.ст. 341 Кримінального кодексу України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).

Міністр юстиції Олена Лукаш виступила з вимогою звільнити будівлю Міністерства юстиції та заявила, що інакше вона звернеться до Ради національної безпеки і оборони з проханням про негайне введення надзвичайного стану.