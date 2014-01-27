Кравчук розповів, чому зараз не можна проводити дострокові вибори Президента
Колишній Президент України Леонід Кравчук вважає, що проведення дострокових виборів Президента не передбачено ні Конституцією, ні ситуацією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на круглому столі для пошуку шляхів виходу з політичної кризи, що проходить в Києві.
"Не можна розглядати питання дострокових виборів Президента. Це не передбачено ні Конституцією, ні ситуацією. Хочу вам сказати, що будь-які вибори Президента - це війна", - сказав він. "Уявімо собі, що від сьогодні 90 днів до виборів - це перевернеться вся України", - додав екс-Президент.
Водночас він висловився за скасування законів, ухвалених 16 січня. При цьому Кравчук назвав їх недолугими. "Тут можна назвати їх по-різному, будь-який епітет підійде", - сказав він. Кравчук зауважив, що в цих законах міститься багато порушень Конституції, прав і свобод людей.
"Хто голосував, читали? Закони... І ніхто не може заперечити, що саме вони збурили Грушевського, до цього Грушевського не було - був Майдан... Тому давайте будемо читати те, за що голосуємо. Це страхіття Боже. Три закони переписані з російських законів. Хотіли проспівати, а гавкнули", - заявив Кравчук.
Також він наголосив на важливості діалогу між владою та опозицію для зняття напруги в суспільстві. Кравчук при цьому висловив жаль, що опозиція не прийшла на засідання круглого столу.