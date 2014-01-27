Кравчук розповів, чому зараз не можна проводити дострокові вибори Президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на круглому столі для пошуку шляхів виходу з політичної кризи, що проходить в Києві.

"Не можна розглядати питання дострокових виборів Президента. Це не передбачено ні Конституцією, ні ситуацією. Хочу вам сказати, що будь-які вибори Президента - це війна", - сказав він. "Уявімо собі, що від сьогодні 90 днів до виборів - це перевернеться вся України", - додав екс-Президент.

Водночас він висловився за скасування законів, ухвалених 16 січня. При цьому Кравчук назвав їх недолугими. "Тут можна назвати їх по-різному, будь-який епітет підійде", - сказав він. Кравчук зауважив, що в цих законах міститься багато порушень Конституції, прав і свобод людей.

"Хто голосував, читали? Закони... І ніхто не може заперечити, що саме вони збурили Грушевського, до цього Грушевського не було - був Майдан... Тому давайте будемо читати те, за що голосуємо. Це страхіття Боже. Три закони переписані з російських законів. Хотіли проспівати, а гавкнули", - заявив Кравчук.

Також він наголосив на важливості діалогу між владою та опозицію для зняття напруги в суспільстві. Кравчук при цьому висловив жаль, що опозиція не прийшла на засідання круглого столу.