У ПР назвали умову, за якої Президент прийме відставку Азарова

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат від фракції Партії регіонів Володимир Олійник в кулуарах парламенту.

Читайте такожАзаров подав у відставку “Президент прийме відставку тільки тоді, коли буде бачити, що у парламенті є варіанти розгляду нової кандидатури, бо якщо він прийме відставку, то він не може зробити жодної заміни серед міністрів, губернаторів, голів обласних державних адміністрацій, оскільки для цього потрібен прем'єр, повноцінний прем'єр”, - сказав він.

Читайте такожУ фракції ПР заявляють, що дозволили нардепам самим приймати рішенняЯк повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговому засіданні ВР могло бути розглянуте питання про недовіру уряду. Перед цим депутати фракції Партії регіонів ухвалили рішення самостійно визначатися при голосуванні з питань, винесених на сьогоднішнє засідання Верховної Ради. Позитивне голосування ВР за недовіру уряду тягне за собою його відставку.

Відразу після відкриття засідання ВР з'явилася інформація від прес-служби уряду, що Азаров написав заяву про відставку. Водночас, Президент України може її не прийняти. В опозиції заяву Азарова про відставку розцінили як «трюк» влади.