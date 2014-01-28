Україна швидше за все зможе розв'язати кризу через 2-3 місяці - польський експерт
Влада і опозиція за самими оптимістичними сценаріями зможуть вирішити політичну кризу в Україні через кілька місяців, а при найгіршому розвитку подій він може тривати роками і супроводжуватися кривавим протистоянням типу Лівану.
Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик Польського інституту міжнародних справ (PISM), який спеціалізується на питаннях України, Євген Воробйов.
"Нам потрібно бути готовими до того, що цей конфлікт буде тривати ще, як мінімум, 2-3 місяці. Навіть за умови якогось політичного рішення, воно не може настати через два тижні, як це було під час Помаранчевої революції", - сказав він.
Співрозмовник агентства назвав компромісним варіантом, який дозволить вирішити кризу в Україні, виконання трьох основних пунктів, які зараз обговорюються сторонами.
По-перше, йдеться про повернення Української держави до парламентсько-президентської форми правління, відповідно до Конституції 2004 року; по-друге, визначення дати президентських виборів і створення механізмів для чесного голосування на них; по-третє, надання гарантій безпеки як представникам влади, так і опозиції.
За його словами, зокрема, мова йде про те, що влада повинна вивести силовиків з центру Києва, а Президент України Віктор Янукович отримати гарантії, що зможе жити, як раніше, без страху за свою безпеку.
"Це рішення, очевидно, буде проводитися дуже повільно, маленькими кроками в парламенті і поза його, щоб забезпечити виконання цих пунктів", - сказав аналітик.
Представник PISM назвав сьогоднішню відставку глави українського уряду Миколи Азарова і скасування парламентом законів, які обмежують громадянські права, "невеликою" поступкою влади опозиції і "тактичної спробою затягнути час".
На його думку, Янукович, з одного боку, продовжить брати участь в переговорах з опозицією, а з іншого - намагатися силою придушувати протести за схемою, як це мало місце в Дніпропетровську та Запоріжжі, де мітингувальників атакували «титушки" під прикриттям правоохоронних структур .
Воробйов також зазначив, що політична криза в Україні зараз набагато сильніша, ніж був у 2004 році, зазначивши, що силовий варіант може мати дуже погані наслідки для Української держави.
"Якщо в Україні дійде до загострення насильства, то, звичайно, покласти йому край буде набагато важче, і ми дійсно можемо побачити якийсь ліванський сценарій в Україні", - зазначив аналітик.
Він підкреслив, що йдеться не про Лівію, де мітингувальники повалили режим Муамара Каддафі, а Ліван, де вже кілька років триває насильницьке протистояння влади і опозиції.
"Країні, в якій політичне протистояння супроводжується регулярним кровопролиттям, і яка при цьому не може змінити свій конституційний лад тому, що немає демократичних механізмів та достатньої політичної волі", - сказав експерт.