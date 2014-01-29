Мірошниченко заявляє, що ПР буде голосувати за його законопроект про амністію

Про це він заявив у прямому ефірі "5 каналу" після завершення наради у фракції, яка відбулася за участі Президента Віктора Януковича.

"Партія регіонів буде голосувати за цей законопроект", - сказав Мірошниченко.

Водночас Мірошниченко зазначив, що ВР має розглядати усі 4 законопроекти.

«Ми здатні домовлятися і голосувати один компромісний (законопроект – УНІАН). Саме тому Президент саме в ці хвилини веде розмову з керівниками опозиційних фракцій з тим, щоб вони все ж таки пішли на такий сміливий крок і голосували той законопроект, який, певною мірою, вони самі і розробляли», - сказав депутат.

Він також додав, що зустріч наразі триває у приміщенні парламенту.

У ній бере участь Президент та спікер парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила рішення працювати сьогодні до прийняття рішення по закону про амністію.

Після голосування за таку пропозицію близько 18.00 голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву на 10 хвилин для узгодження позицій з керівниками фракцій. «І всі чотири закони ми сьогодні через 10 хвилин повинні розглянути», - сказав він та запросив на нараду голів фракцій.

Депутати не могли знайти консенсусу щодо жодного із пропонованих проектів.

Потім до ВР прибули Президент України Віктор Янукович, в.о. прем’єр-міністра Сергій Арбузов та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

Вони провели нараду з фракцією Партії регіонів.

Як заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко, Янукович і керівництво Партії регіонів «приїхали з Банкової у парламент, щоби «промивати» мізки депутатам - регіоналам, які не згодні підтримувати законопроекти щодо амністії авторства ПР».

Він відзначив, що зараз доцільно було б поставити на голосування всі чотири законопроекти щодо амністії, 2 з яких напрацьовані опозицією, а 2 - представниками влади. "Але велика вірогідність, що законопроекти від опозиції наберуть більшість голосів, тому що їх можуть підтримати представники Партії регіонів. Наша фракція погодилася на законопроекти, представлені Дерев'янком і Ємцем", - сказав лідер "УДАРу".