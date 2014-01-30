Колесніченко хоче перетворити Україну на федерацію без "бандерівської філософії"

22:38, 30 січня 2014
Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко планує поставити перед Президентом України питання про необхідність федералізації України.

Вадим Колесниченко

Регіонал разом зі своїми колегами вважає за потрібне реформувати не тільки Конституцію, але й адміністративний устрій України, щоб країна стала федерацією, пише ТСН.

"Федеративний устрій, виходячи з історичного та етнографічного складу територій, якими Україна приростала в різний час, ця тема давно вже обговорено науковцями. Політики можуть використовувати тільки те, що зробили вчені", - заявив Колесніченко.

"Ви що, хочете, щоб громадянська війна велася? Ну, не сприймають бандерівську філософію жителі центру і південного сходу. Будь ласка, живіть зі своїм Бандерою, не заважайте жити країні за своїми правилами, за своїми нормами, за своїми історичними, релігійними канонами", - пропонує нардеп.

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