Колесніченко хоче перетворити Україну на федерацію без "бандерівської філософії"

Регіонал разом зі своїми колегами вважає за потрібне реформувати не тільки Конституцію, але й адміністративний устрій України, щоб країна стала федерацією, пише ТСН.

"Федеративний устрій, виходячи з історичного та етнографічного складу територій, якими Україна приростала в різний час, ця тема давно вже обговорено науковцями. Політики можуть використовувати тільки те, що зробили вчені", - заявив Колесніченко.

"Ви що, хочете, щоб громадянська війна велася? Ну, не сприймають бандерівську філософію жителі центру і південного сходу. Будь ласка, живіть зі своїм Бандерою, не заважайте жити країні за своїми правилами, за своїми нормами, за своїми історичними, релігійними канонами", - пропонує нардеп.