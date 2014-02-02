Автомайдан у Відні пікетував маєток родини Азарова
У Відні пікетували маєток родини екс-прем'єр-міністра Миколая Азарова
У Відні місцевий Автомайдан пікетував у неділю маєток, який, за даними мітингувальників, належить родині колишнього премʼєр-міністра України Миколи Азарова. Після цього автомайданівці вирушили до посольства України в Австрії, повідомляє Радіо Свобода.
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Як повідомили Радіо Свобода учасники акції, в автопробігу взяли участь близько 35 авто. Мітингувальники – не лише українці, які живуть в Австрії, а й також екіпажі з Польщі, Словаччини й Італії.
Раніше цього тижня деякі австрійські ЗМІ повідомили, нібито Микола Азаров після того, як президент прийняв його відставку з посади премʼєра, виїхав до Австрії. Опозиція вже звернулася в СБУ з проханням підтвердити або спростувати це повідомлення.