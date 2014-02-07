Нуланд визнає, що США обговорюють з Росією ситуацію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник Державного секретаря США з питань Європи та Азії Вікторія Нуланд повідомила на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо прослуховування її розмов з послом США в Україні Джеффрі Пайеттом.

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Вона зазначила, що не коментувати цю інформацію, оскільки це була приватна дипломатична розмова.

Разом з тим Нуланд зазначила, що відносини США та Росії є “дуже широкі, глибокі і складні”.

“Ми дуже багато працюємо разом і також над питаннями Ірану, Сирії і контролю над озброєннями. Ми хочемо зробити цей світ кращим”, - наголосила Нуланд.

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Вона також зазначила, що іноді США не погоджуються з російською внутрішньою політикою чи політикою стосовно сусідніх країн.

“Ми ведемо розмови з Росією і щодо ситуації в Україні, і хочу повідомити, що ми всі — українці, росіяни, американці - зацікавлені у стабільній, мирній і демократичній Україні. Над цим працює і США”, - сказала вона.

Нуланд висловила сподівання, що Росія також працює у цьому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, в Інтернеті активно поширюються посилання на відеоролик, багато разів викладений у Ютюбі, хоча перші його публікації датовані ще 4 лютого. Звук у ньому є записом телефонної розмови людей, голоси яких схожі на голоси Нуланд і Пайєтта. На відео цей запис супроводжується субтитрованим перекладом російською мовою і фотографіями згаданих у ньому осіб. Нуланд при цьому досить брутально висловилася про Євросоюз з нецензурними словами.

Сьогодні, 7 лютого, речник Білого дому Джей Карні звернув увагу на активну роль Росії в поширенні в Інтернеті підслуханої телефонної розмови Нуланд та Пайєтта.

Своєю чергою речник Держдепартаменту Джейн Сакі заявила, що Нуланд уже зв’язалася з партнерами з Євросоюзу і вибачилася перед ними за різкі слова.