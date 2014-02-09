СБУ заявляє, що збирається активізувати підрозділи з боротьби з тероризмом

Служба безпеки України, у зв'язку з різким зростанням повідомлень про погрози і дії терористичного характеру, включаючи повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури, можливості вибухів на атомних станціях і захоплень літаків, ухвалила рішення про приведення в готовність суб'єктів з питань боротьби з тероризмом на території України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СБУ.

«Відповідне рішення ухвалено відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» й іншими нормативно-правовими актами, які регламентують функціонування загальнодержавної системи боротьби з тероризмом», - йдеться в повідомленні. Також наголошується, що «заходи, які здійснюються підрозділами СБУ, МВС, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Мінохоронздоров'я, Міністерства інфраструктури, інших суб'єктів з боротьби з тероризмом і органів виконавчої влади, спрямовані винятково на забезпечення безпеки населення і недопущення злочинної діяльності з терористичною метою».

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Як наголосили в СБУ, всі заходи є гласними, мають, насамперед, застережний характер і передбачають обмін інформацією між відомствами, а також перевірку готовності сил і засобів, зокрема екстреного сповіщення.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого громадянин України намагався захопити літак, який виконував рейс за маршрутом Харків-Стамбул, і направити його в Сочі. За попередніми даними, чоловік летів сам. Під час польоту він заявив, що на борту літака знаходиться вибуховий пристрій, і зажадав летіти до Сочі, де проходить зимова Олімпіада. Йому було відмовлено - літак сів в аеропорту Стамбула. На борту перебували 110 пасажирів, 3 пілоти і 4 стюардеси. Літак належить турецькій компанії. Оцінку діям харків'янина дадуть правоохоронці Туреччини.

Сьогодні, 9 лютого, в Києві проходить 10-е Народне віче, учасниками якого за підрахунками партії «Батьківщина», стали близько 50 тисяч людей.