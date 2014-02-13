61% росіян схвалили розгін акцій протесту в Україні - опитування

Більше половини (55%) респондентів (опитування проводилося 1-2 лютого серед 1600 осіб у 42 суб'єктах РФ) "засуджують" "радикально налаштованих" учасників протесту, "використовують камені і пляшки із запальною сумішшю".

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ВЦВГД також поставив питання про оцінку дій спецпідрозділу "Беркут", які "стримують радикально налаштованих мітингувальників". 59% опитаних впевнені, що "Беркут" "просто робить свою роботу". Ще третина респондентів переконані, що "Беркут" "рятує країну від розколу, занурення в хаос і безвладдя".

Тільки 5% учасників опитування відповіли, що "Беркут" "захищає злочинний режим, б'є простих людей і порушує права людини".

В цілому в допустимості "використання поліції для розгону протестувальників" і "відпору спроб захоплення адміністративних будівель" впевнені 61% респондентів. "Неприпустимими" такі дії вважають 29% опитаних (ще 10% не змогли відповісти).

Політолог Георгій Чижов не бачить в опитуванні "особливого сенсу" з "науково-прикладної точки зору". Респондентам задавалися питання тільки про радикалів, "екстремістським проявам" яких апріорі повинна протидіяти влада. "Це від початку виглядає як формулююче опитування",- говорить експерт.

Соціологи зосередилися на цих питаннях тому, що їх більше цікавило саме цей аспект", пояснив керівник управління політичних досліджень ВЦИОМ Степан Львов: "Ми хотіли зрозуміти позицію громадян не в загальному і цілому, а з'ясувати, як люди оцінюють поведінку агресивно налаштованих людей". На питання про те, чому у формулюваннях спочатку дано оцінки, Львов відповів, що питання необхідно супроводжувати "інформаційним посланням".