Фюле вважає неприйнятним, коли мітингувальників до лікарень доставляє міліція

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле вважає неприйнятним, коли постраждалих під час сутичок мітингувальників доставляють до лікарень не "карети швидкої допомоги", а міліція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фюле сказав на прес-конференції у Києві.

“Виглядає дуже дивним, це я з'ясував під час свого візиту, коли постраждалих доставляє до лікарень міліція, а не "карети швидкої допомоги". Це є неприйнятним”, - сказав він.

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Фюле зазначив, що відвідав дві лікарні, де перебувають постраждалі учасники протестів і правоохоронці. Він високо оцінив роботу українських лікарів у цих умовах.

Фюле також переконаний, що Україна потребує більшої безпеки. “Я наголосив, що Україна потребує більшої безпеки і що необхідно усунути ситуацію безкарності та забезпечити повагу та захист прав і свобод, припинити залякування, припинити порушення прав, забезпечити швидке і прозоре розслідування актів насильства”, - додав він.