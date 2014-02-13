Кличко готовий провести дебати з Януковичем в рамках президентської кампанії

Лідер “УДАР” Віталій Кличко готовий провести дебати з Президентом України Віктором Януковичем на одному із загальнонаціональних телеканалів у рамках передвиборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні.

“Я впевнений, що на будь-якому каналі можемо робити це (проводити дебати — УНІАН), і моя пропозиція - зробити ці дебати, як це показує світова практика, в рамках передвиборчої кампанії”, - сказав він.

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Також Кличко висловив упевненість в тому, що одним з виходів з політичної кризи стануть дострокові президентські вибори. І в рамках передвиборчої кампанії він готовий провести дебати.

Проте, він зауважив, що Януковичу, відповідно до його месиджу “почую кожного”, слід подискутувати з лідером партії “УДАР” на Майдані Незалежності.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилась інформація про те, що Янукович готовий провести дебатм з Кличком на одному із загальнонаціональних телеканалів.

9 лютого під час Народного віче Кличко викликав Януковича на дебати на Майдані Незалежності в Києві.