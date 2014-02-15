Джерело в СБУ також підтверджує зустріч Тимошенко і Клюєва – ЗМІ

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

Згідно з інформацією, однією з тем була підтримка фракцією "Батьківщина" кандидатури Андрія Клюєва на посаду глави Кабміну (з присутністю Сергія Тігіпка на посаді першого віце-прем'єра), пише Українська правда.

Крім того, за даними видання, обговорювалося створення широкої парламентської коаліції, сформованої на базі фракцій Партії регіонів і "Батьківщини", і повернення до Конституції зразка 2004 року.

"У разі знаходження сторонами належного взаєморозуміння Юлії Володимирівні було обіцяно звільнення з-під варти з одночасним зняттям судимості вже в березні цього року. Деталі розмови нам не відомі, але порозуміння досягнуто не було", - повідомляє тижневик.