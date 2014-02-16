Мітингувальники знов захоплять КМДА, якщо сьогодні Пшонка не звільнить усіх затриманих

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам комендант будівлі на Хрещатику, 36 Руслан Андрійко.

Зараз біля центрального входу до КМДА вишукувались бійці Самооборони Майдану. Поряд з ними присутні і звичайні мітингувальники без засобів оборони.

За словами Андрійка, мітингувальники чекатимуть до 12.00 на заяву генпрокурора, і якщо її не буде, то може з’явитися розпорядження керівництва Майдану про повернення в будівлю КМДА.