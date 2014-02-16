Мітингувальники знов захоплять КМДА, якщо сьогодні Пшонка не звільнить усіх затриманих
12:37, 16 лютого 2014Політика
1 0
Мітингувальники попереджають, що повернуться в будівлю Київської міськдержадміністрації, якщо сьогодні генеральний прокурор Віктор Пшонка не виступить із заявою про звільнення усіх затриманих активістів і про те, що до них немає жодних претензій.
Мітингувальники знов захопять КМДА, якщо сьогодні Пшонка не звільнить усіх затриманих
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам комендант будівлі на Хрещатику, 36 Руслан Андрійко.
Зараз біля центрального входу до КМДА вишукувались бійці Самооборони Майдану. Поряд з ними присутні і звичайні мітингувальники без засобів оборони.
За словами Андрійка, мітингувальники чекатимуть до 12.00 на заяву генпрокурора, і якщо її не буде, то може з’явитися розпорядження керівництва Майдану про повернення в будівлю КМДА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter