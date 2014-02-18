Українці у Нью-Йорку через вбивства у Києві пікетували ООН

“Український уряд: припини вбивати своїх людей!” – акцію протесту із такою назвою провели українці під штаб-квартирою ООН у Нью-Йорку, повідомляє VIDIA.

Активісти з групи “Разом” організували терміновий мітинг у зв’язку із сутичками на вулицях Києва та жертвами протистоянь. Під стінами штаб-квартири ООН зібралися кількадесят мітингувальників, які вимагали зупинити насильство в Україні та негайно увести санкції проти його винуватців.

Додамо, українці у Вашингтоні також запланували на сьогодні акцію протесту під стінами українського посольства у Вашингтоні.

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Також українці у Римі провели сьогодні мітинг біля посольства США в Італії та вимагали санкцій.

Нагадаємо, у Києві тривають сутички між протестувальниками та силовиками. Щонайменше 9 людей загинули. Беркут продовжує штурмувати Майдан.