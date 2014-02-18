Майдан майже по всьому периметру охоплений полум`ям

Майдан Незалежності майже по всьому периметру охоплений полум`ям.

Як передає кореспондент УНІАН, по центру біля Стели Незалежності досі горять намети протестувальників, біля барикад продовжують палати автомобільні покришки Співробітники правоохоронних органів частково витіснили учасників акції протесту з частини з Майдану. Протестувальники заявляють, що силовики проламали барикаду з боку Європейської площі. Як повідомляв УНІАН, проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети. Протестувальники підпалили БТР на Хрещатику з боку Європейської площі. Лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк закликав Президента України Віктора Януковича відкликати правоохоронців та оголосити перемир`я до ранку.

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