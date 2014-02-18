Майдан майже по всьому периметру охоплений полум`ям
22:51, 18 лютого 2014Політика
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Майдан Незалежності майже по всьому периметру охоплений полум`ям.
Як передає кореспондент УНІАН, по центру біля Стели Незалежності досі горять намети протестувальників, біля барикад продовжують палати автомобільні покришки
Співробітники правоохоронних органів частково витіснили учасників акції протесту з частини з Майдану.
Протестувальники заявляють, що силовики проламали барикаду з боку Європейської площі.
Як повідомляв УНІАН, проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.
Протестувальники підпалили БТР на Хрещатику з боку Європейської площі.
Лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк закликав Президента України Віктора Януковича відкликати правоохоронців та оголосити перемир`я до ранку.
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