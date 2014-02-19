ДАІ обмежить в’їзд транспорту в Київ



Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

«Просимо утриматися від поїздок у напрямку міста або скорегувати маршрути руху в об’їзд Києва до нормалізації ситуації в столиці, - йдеться у повідомленні. - Державтоінспекція України звертається до громадян з проханням із розумінням поставитися до ситуації, не вступати в конфлікти з правоохоронцями, й пам’ятати, що такі дії викликані необхідністю нормалізувати ситуацію в країні, не допустити людських жертв та пошкодження майна людей».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про десятки загиблих і більш як тисячу поранених.