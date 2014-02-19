Про це він сказав в ефірі 5 каналу, цитує прес-служба політсили.

"Позиція опозиції на перемовинах була тільки одна – негайне оголошення перемир’я, відведення військ, щоб зберегти людські життя", - сказав Яценюк вночі на 19 лютого після переговорів.

За його словами, президент та представники влади "запропонували нам фактично здатися і покинути територію Майдану".

"Оскільки не оголошено перемир’я, і бажання такого у влади немає, то ми дійсно стоїмо на порозі найбільш драматичної сторінки історії нашої країни", - сказав Яценюк.

"Ми будемо стояти з людьми. На Майдані мирні люди, і ці люди мають право тут стояти і продовжувати свій мирний протест", - наголосив політик.