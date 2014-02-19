Яценюк: Ми будемо стояти з людьми

04:44, 19 лютого 2014
Політика
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Лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк заявив, що під час переговорів з опозицією президент Віктор Янукович фактично запропонував їй здатися.

Арсений Яценюк

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, цитує прес-служба політсили.

 "Позиція опозиції на перемовинах була тільки одна – негайне оголошення перемир’я, відведення військ, щоб зберегти людські життя", - сказав Яценюк вночі на 19 лютого після переговорів.

За його словами, президент та представники влади "запропонували нам фактично здатися і покинути територію Майдану".

"Оскільки не оголошено перемир’я, і бажання такого у влади немає, то ми дійсно стоїмо на порозі найбільш драматичної сторінки історії нашої країни", - сказав Яценюк.

"Ми будемо стояти з людьми. На Майдані мирні люди, і ці люди мають право тут стояти і продовжувати свій мирний протест", - наголосив політик.

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