МВС назвало імена загиблих правоохоронців

Медична допомога надана вже більше ніж 370 правоохоронцям. Госпіталізовано 350 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. 74 з них отримали вогнепальні поранення. 10 правоохоронців загинули, повідомляється на офіційному сайті МВС.

Міністр внутрішніх справ України та члени колегії МВС висловили співчуття родинам усіх загиблих, а також вшанували хвилиною мовчання пам’ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час ліквідації масових заворушень у центрі Києва:

- старшого лейтенанта ВЛАСЕНКА Дмитра Олександровича, 1982 р.н., офіцера підрозділу внутрішніх військ в/ч 4125 (АР Крим);

- старшого лейтенанта ГОНЧАРОВА Віталія Івановича, 1989 р.н., офіцера підрозділу внутрішніх військ в/ч 4125 (АР Крим);

- старшого лейтенанта міліції ЄВТУШКА Володимира Володимировича, 1971 р.н., інспектора ДПС ДАІ (м. Київ);

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- старшого прапорщика міліції ФЕДЮКІНА Андрія Васильовича, 1972 р.н., працівника МОП «Беркут» (АР Крим);

- прапорщика ІВАНЕНКА Олексія Миколайовича, 1977 р.н., військовослужбовця внутрішніх військ в/ч 3005 (м. Харків);

- прапорщика міліції САВИЦЬКОГО Петра Анатолійовича, 1972 р.н., інспектора ДПС ДАІ (м. Київ);

- старшого сержанта міліції БУЛІТКА Василя Віталійовича, 1986 р.н., працівника МОП «Беркут» (м. Київ);

- старшого сержанта міліції ЦВІГУНА Сергія Віталійовича, 1990 р.н., працівника МОП «Беркут» (м. Запоріжжя);

- рядового ТЕПЛЮКА Івана Івановича, 1993 р.н., військовослужбовця внутрішніх військ в/ч 3030 (м. Київ);

- рядового ТРЕТЯКА Максима Леонідовича, 1993 р.н., військовослужбовця внутрішніх військ в/ч 3030 (м. Київ).

За словами глави МВС, від Міністерства охорони здоров’я України надійшла інформація про 13 загиблих людей. Частина з них також отримала вогнепальні поранення.

"Наголошую, що правоохоронці не використовували вогнепальну зброю. Під час локалізації заворушень працівники міліції були озброєні лише спецзасобами для відстрілу еластичних куль", – заявив Віталій Захарченко.