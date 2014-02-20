"Правий сектор" відмовляється дотримуватися перемир'я

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав лідер організації Дмитро Ярош.

"Хтось там хоче зупинити народне повстання шляхом проголошення фальшивого перемир`я. Офіційно заявляю, "Правий сектор" не підписував жодних угод і ні з ким ні про що не домовлявся, тому наступ повсталого народу має тривати", - написав він.

"Чув, що пан Якименко (голова СБУ - УНІАН) оголосив про проведення "Антитерористичної операції". У зв`язку з цим, "Правий сектор" оголошує про проведення акції примусу режимоохоронців до миру. Режим внутрішньої окупації треба додавити. Наші побратими в областях теж перейшли у наступ. Це дозволяє нам в столиці раз і назавжди вирішити головні питання Національної революції. ", - пише Ярош.

Крім того, лідер "Правого сектора" зазначив, що "Мирний наступ", не був підготований Штабом національного спротиву належним чином і чере це "повстанці, понесли великі втрати".