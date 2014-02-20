У Маріїнському парку збираються прихильники ПР

Як передає кореспондент УНІАН, люди підходять до парку пішки з боку вулиці Лаврської. До вулиці Грушевського можна проїхати, але тільки через пости ДАІ.

В урядовому кварталі, як і раніше, багато представників правоохоронних органів, ситуація тут спокійна.

У Маріїнському парку зі сцени Антимайдану звучить музика, проте ні біля сцени, ні на сцені людей немає.