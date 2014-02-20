Мітингувальники знову зайняли Жовтневий палац, активіста поранено кулею

Як передає кореспондент УНІАН, щойно людину з кульовим пораненням віднесли до готелю «Україна».

Зі сцени Майдану оголошують про необхідність медиків на вулицю Інститутську та на Європейську площу.

Наразі активні дії припинились.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9.00 мітингувальники пішли у наступ на правоохоронців організованими колонами. «Беркут» відійшов до вулиці Ольгінської. Мітингувальників на вулиці Інститутській близько 3 тисяч.