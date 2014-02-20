З Грушевського зняли кордон силовиків, мітингувальники підійшли до Художнього музею

Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники підійшли до Національного художнього музею України.

Частина бійців внутрішніх військ та «Беркуту» зайшла до приміщення Кабінету міністрів, частина відійшла до Верховної Ради.

У даний час декілька активістів та священики спілкуються з командирами підрозділів внутрішніх військ біля Будинку уряду.

Від стадіону «Динамо» у напрямку Кабінету міністрів учасники Самооборони Майдану з метою запобігання провокацій нікого не пропускають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 1,5 години тому активісти повернулися на вулицю Грушевського і відновлюють барикади.

Раніше на Грушевського внутрішні війська встановили залізобетонну конструкцію.

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Зранку було оголошено про евакуацію працівників Кабміну та парламенту.

Разом з тим «тітушки» з бітами та щитами почали масово повертатися до Маріїнського парку.

Люди, які виходили з боку ВР, стверджували, що «тітушки» групуються спільно з правоохоронцями у Маріїнському парку.