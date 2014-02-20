УПЦ КП припинила молитися за владу

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЦ КП.

Як пояснив речник УПЦ КП Євстратій Зоря в ефірі одного з телеканалів, «це рішення означає, що ми до наступного рішення Синоду припиняємо піднесення влади під час молитов».

Як зазначається в оприлюдненому Церквою документі, «20 лютого 2014 р. за повідомленнями засобів масової інформації, даними відеозаписів та свідченнями очевидців, влада почала застосовувати вогнепальну зброю, зокрема, снайперську та автоматичну зброю, проти українського народу. Повідомляють про десятки вбитих і сотні поранених».

Читайте такожФіларет - Януковичу: Всі, хто взяли меч, від меча і загинуть Виходячи з цього ухвалено: «Враховуючи, що державною владою не були почуті неодноразові заклики Церкви до неї не застосовувати зброю проти народу, який обрав владу для служіння собі та Україні, а не для вчинення насильства і вбивств, – припинити з 20 лютого 2014 р. поминання влади під час богослужінь».

Синод закликає владу негайно припинити застосування зброї проти українського народу та нагадати її представникам про особисту відповідальність перед Богом за невинно пролиту кров.

«Враховуючи настанову Священного Писання про необхідність піднесення молитви за владу та визначення Конституції України, що єдиним джерелом влади в Україні є український народ, на термін до наступного рішення Священного Синоду підносити молитви під час богослужіння за наступною формулою: «за Богом бережену Україну нашу і український народ», - записано в рішенні Синоду.

Також священники закликають всеукраїнську паству продовжувати посилену молитву про Україну, підносити молитви за упокій душ загиблих, уздоровлення поранених та припинення братовбивства.

Документ підписаний Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом та 10 іншими членами Синоду, серед яких митрополити, єпископи та архієпископи.