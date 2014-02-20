Путін на прохання Януковича відправляє до Києва посередника

17:46, 20 лютого 2014
Політика
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Президент РФ Володимир Путін на прохання президента України Віктора Януковича відправляє до Києва омбудсмена Володимира Лукіна як посередника на переговорах з опозицією.

Владимир Лукин / Фото : Радио Свобода

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова. 

«За ініціативою української сторони відбулася телефонна розмова президента Путіна з президентом Януковичем, в ході якої президент України запропонував главі російської держави направити до Києва російського представника для участі в переговорному процесі з опозицією як посередника», - сказав Пєсков.

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Прес-секретар російського лідера повідомив, що «Путін ухвалив рішення направити з цією місією уповноваженого з прав людини Володимира Лукіна». 

«Як відомо, Володимир Петрович (Лукін) має дуже багатий досвід дипломатичної служби, користується значним авторитетом серед правозахисників, очолював велику опозиційну партію», - нагадав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві близько 17.00 завершилися переговори Президента України Віктора Януковича з міністрами закордонних справ Польщі, Німеччини і Франції.

Про це написав прес-секретар польського міністра Марчин Войчеховський у своєму Twitter.

Зустріч почалася більш як шість годин тому.

За неофіційною інформацією, зустріч пеперивалася через те, що президент України дзвонив президентові Росії Путіну.

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