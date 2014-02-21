В таборі мітингувальників на Майдані горів намет

Як передає кореспондент УНІАН, намет розташований неподалік від будівлі КМДА раптово загорівся.

За інформацією очевидців, постраждалих нема, а причиною виникнення полум'я стало необережне поводження з вогнем.

Крім того безпосередньо на Майдані Незалежності біля кафе Макдональдс невідомий кинув пляшку. Наразі на місце події викликано фахівців, які мають визначити, що знаходиться в цій ємності.

Загалом ситуація на Майдані поки що спокійна. На центральній площі Києва перебуває кілька тисяч осіб. Визначити точніше кількість людей важко, оскільки на Майдані майже повністю відсутнє освітлення.