В таборі мітингувальників на Майдані горів намет
00:55, 21 лютого 2014Політика
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У таборі учасників акції протесту на Майдані Незалежності горів намет
Як передає кореспондент УНІАН, намет розташований неподалік від будівлі КМДА раптово загорівся.
За інформацією очевидців, постраждалих нема, а причиною виникнення полум'я стало необережне поводження з вогнем.
Крім того безпосередньо на Майдані Незалежності біля кафе Макдональдс невідомий кинув пляшку. Наразі на місце події викликано фахівців, які мають визначити, що знаходиться в цій ємності.
Загалом ситуація на Майдані поки що спокійна. На центральній площі Києва перебуває кілька тисяч осіб. Визначити точніше кількість людей важко, оскільки на Майдані майже повністю відсутнє освітлення.
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