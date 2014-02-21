На Майдані депутати намагаються врятувати ВВ-шників, які здалися, від розлючених протестувальників
У центрі Києва, біля ЦУМу група народних депутатів, серед яких Петро Порошенко, Сергій Пашинський намагаються організувати від'їзд військовослужбовців Внутрішніх військ, які здалися в полон
Агресивно налаштовані протестувальники не дозволяють автобусові з солдатами зрушити з місця.
Хлопці в автобусі налякані і плачуть.
До автобуса з ВВ-шниками прийшли батьки загиблих на Майдані і вимагають, щоб солдати ішли пішки.
Депутати, афганці і самооборона Майдану намагаються живим щитом стримувати натовп і зробити коридор, щоб автобус міг поїхати. Однак в машини пробиті колеса і, схоже, що спалене зчеплення.
Були спроби закидати автобус "коктейлями молотова", але самооборона відбила їх.
Наразі на дах автобуса вилізли два священики і намагаються вгамувати протестувальників. Люди заспокоїлися і дозволяють ВВ-шникам вийти з несправного автобуса під вигуки "Відпускаємо!". Солдати покидають Майдан пішки.
Зараз на даху автобуса стоїть Руслана і співає гімн.