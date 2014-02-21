На Майдані депутати намагаються врятувати ВВ-шників, які здалися, від розлючених протестувальників

Агресивно налаштовані протестувальники не дозволяють автобусові з солдатами зрушити з місця.

Хлопці в автобусі налякані і плачуть.

До автобуса з ВВ-шниками прийшли батьки загиблих на Майдані і вимагають, щоб солдати ішли пішки.

Депутати, афганці і самооборона Майдану намагаються живим щитом стримувати натовп і зробити коридор, щоб автобус міг поїхати. Однак в машини пробиті колеса і, схоже, що спалене зчеплення.

Були спроби закидати автобус "коктейлями молотова", але самооборона відбила їх.

Наразі на дах автобуса вилізли два священики і намагаються вгамувати протестувальників. Люди заспокоїлися і дозволяють ВВ-шникам вийти з несправного автобуса під вигуки "Відпускаємо!". Солдати покидають Майдан пішки.

Зараз на даху автобуса стоїть Руслана і співає гімн.