Збройні найманці з Одеси по дорозі у Київ поранили 2 добровольців Народної варти

Як повідомили УНІАН активісти «Євромайдан-Одеса», з Одеси приблизно о 19.00 четверга, 20 лютого, «на Київ виїхали мікроавтобус MercBenz (VITO), номер 4312, чорний колір і Тойота LandCruser (Prado), 5511 (можливо, 5510), чорний колір».

«За попередньою інформацією, у цих машинах знаходилося 15 озброєних найманців. Нам відомі деякі деталі. Отримавши інформацію, ми змогли попередити хлопців з Народної варти, які виставили блок-пости на Київській трасі. У районі села Подібне Маньківського району (20 км від Умані) ці автомобілі були зупинені. З автомобілів почали стріляти. Поранено двоє людей ... Їх життя поза небезпекою», - повідомили активісти.

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Вони додали, що «машини прорвалися», про поранення людей активісти повідомили в міліцію.