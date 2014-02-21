Тимошенко, Захарченко, Конституція, амністія: Рада, нарешті, попрацювала

У п'ятницю, 21 лютого, після підписання "антикризової угоди", Верховна Рада України ухвалила декілька законів і постанов, спрямований на вирішення політичної кризи та деескалацію насильства в Україні.

Зокрема, було ухвалено закон про відновлення дії окремих положень Конституції Україні 2004 року (реєстраційний номер 4163).

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосували 386 із 397 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. За дане рішення проголосували 140 депутатів із фракції Партії регіонів, 89 - “Батьківщина”, 40 - “УДАР”, 35 - “Свобода”, 32 — КПУ, 50 — позафракційні.

Даний закон ухвалювався без рішення комітету і одразу за основу та в цілому.

Також парламент проголосував за вже третій закон про амністію протестувальників.

За закон про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України” (реєстраційний № 4073-1, автором якого є народний депутат України Юрій Дерев'янко) проголосувало 372 із 395 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

“За” проголосували 127 народних депутатів із фракції ПР, 88 - із фракції “Батьківщина”, 40 - “УДАРу” , 38 - “Свободи” 32 - КПУ, 49 позафракційних.

Також Рада ухвалила постанову про звільнення від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

За це рішення проголосували 332 народних депутата із 388, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, від Партії регіонів — 69, “Батьківщини” — 88, “УДАР” — 41, “Свободи” — 36, КПУ — 32 та позафракційні — 66.

Крім того, депутати ухвалили постанову про надання державної допомоги потерпілим учасникам масових акцій протесту та членам родин загиблих (реєстраційний № 4164).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 371 народний депутат із 386 зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено, що така допомога надається не тільки українським громадянам, які брали участь у акції, але й іноземним.

Також було ухвалено закон, який дозволить звільнити Юлію Тимошенко з в'язниці.

За закон України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України щодо імплементації до Національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції” проголосувало 310 із 365 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Після цього голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив про завершення сьогоднішнього засідання парламенту, незважаючи на опір Олега Ляшка, який хотів розглянути ще питання відставки Генпрокурора Віктора Пшонки.

Робота Ради поновиться завтра о 10:00.