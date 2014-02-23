Тягнибок хоче прийняти новий закон про мови

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок сказав після скасування ВР Закону “Про засади державної мовної політики”.

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Тягнибок зазначив, що поки буде діяти закон про мови в редакції 1989 року, і з представниками національних меншин, які представлені у парламенті, “нам разом треба буде найближчим часом напрацювати і прийняти новий закон про мови, який буде задовольняти всіх”.