Порошенко заявив про затримання можливого вбивці журналіста Веремія

"Той, хто вбив журналіста на Михайлівській, вже затриманий", - сказав він в ефірі "5 каналу", передає ТСН.

За його словами, вже є всі дані щодо групи людей, які викрали громадських активістів Ігоря Луценка та Дмитра Булатова, а також інших активістів Майдану.

Як повідомлялося раніше, увечері 18 лютого на перехресті Володимирської та Великої Житомирської невідомі чоловіки з бітами та зброєю, в касках, камуфляжі та чорних масках напали на журналіста "Вестей" В'ячеслава Веремія та ІТ фахівця Олексія Лимаренка, які їхали у таксі. Водій таксі отримав серйозні травми ноги, Олексій - обличчя. В'ячеслав Веремій отримав кульове поранення в груди. Наступного дня він помер в лікарні від втрати крові та поранень.