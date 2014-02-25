Дії Януковича підірвали його легітимність як президента - Білий дім
01:08, 25 лютого 2014Політика
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Дії Віктора Януковича підірвали його легітимність як президента України.
Дії Януковича підірвали його легітимність як президента
Про це заявив офіційний представник Білого дому Джей Карні, повідомляє РІА «Новости».
«Ми не маємо даних, де зараз знаходиться пан Янукович. Він був законно обраний президент, але його дії підірвали його легітимність», - сказав Карні.
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