Кримські татари починають мітинг за єдність України у Сімферополі

Акція розпочнеться об 11:00 під стінами кримського парламенту під гаслом «Збереження територіальної цілісности України і недопущення ухвалення Верховною Радою АРК рішень, спрямованих на дестабілізацію ситуації в автономії».

Про це повідомив представник Меджлісу Заїр Смедляєв у Фейсбуці. Офіційна сторінка Меджлісу зараз зазнає хакерських атак і не працює, передає Радіо Свобода.

З посиланням на Рефата Чубарова Смедляєв повідомив, що голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов ухвалив рішення про скликання позачергової сесії місцевого парламенту «під тиском внутрішніх і зовнішніх сил, які виношували ідеї відриву Криму від України».

Читайте такожБюджет Криму на 66% дотується з держбюджету, а Севастополя – на 80%, - депутатЧубаров вважає, що Верховна Рада Криму може ухвалити «непоправні рішення», які «підірвуть мир і злагоду на півострові».

Лідер Меджлісу ще раз звернувся до керівництва парламенту Криму з пропозицією скасувати позачергову сесію й «уникнути таким чином рішень, які можуть суттєво загострити громадсько-політичну ситуацію в Криму», – повідомив Заїр Смедляєв.

Президія кримського парламенту ухвалила вчора рішення про скликання в середу о 15:00 позачергового засідання Верховної Ради АРК. До порядку денного внесені два питання – «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні та АРК» і «Про звіт Ради міністрів АРК».