МВС: Кримська міліція має уникати силового протистояння

У зв'язку із сьогоднішнім загостренням ситуації у Криму в. о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков доручив місцевій міліції уникати силового протистояння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Силові структури Криму і Сімферополя отримали від мене і голови СБУ Валентина Наливайченка відповідні інструкції - в жодному разі не провокувати ніякого конфлікту, озброєного протистояння з цивільним населенням. На мій погляд, це не позиція слабкості, це позиція розуму, це єдина позиція, якою можна вирішити конфлікт”, - сказав Аваков.

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Він зазначив, що наразі у Криму перебуває група народних депутатів, які співпрацюють з місцевими депутатами, і додав, що шляхом діалогу можна добитися більшого, ніж протистоянням.

“Всім правоохоронцям від Севастополя до Сімферополя необхідно робити все, щоб не було зіткнень, умовно кажучи, проросійських сил, радикальних, інших сил, які там знаходяться”, - наголосив Аваков, зауваживши, що по всіх провокаціях і у всіх ситуаціях рішення прийматимуться в індивідуальному порядку.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 лютого, сталися зіткнення біля будівлі парламенту Криму, де проходить одночасно два мітинги - мешканців, які виступають проти зміни влади в Україні, та кримських татар, які її підтримують. Повідомлялося про декількох постраждалих, яким надають медичну допомогу.

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Правоохоронці намагаються організувати коридор, щоб розділити мітингувальників, яких зібралося вже багато тисяч.

Учасники мітингів намагалися також прорватися до будівлі Верховної Ради Криму.