У МЗС не знають, де Янукович попросив політичного притулку

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця, відповідаючи на запитання журналістів.

“Мені про це невідомо, я знаю, що він зараз на прес-конференції, але більше інформації у мене немає”, - сказав Дещиця.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого стало відомо, що Янукович залишив свою резиденцію «Межигір’я».

Верховна Рада відсторонила Януковича від виконання повноважень Президента України і прийняла рішення провести президентські вибори 25 травня.

Крім того, 25 лютого Верховна Рада підтримала заяву про притягнення Януковича до міжнародного трибуналу.

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Його оголошено у міжнародний розшук.

Днями у російський ЗМІ Зв’явилася інформація, що Янукович попросив притулок і гарантії безпеки у російської влади. Москва погодилася.

У ці хвилини Янукович проводить прес-сконференцію у російському місті Ростов-на-Дону.