У МЗС заявили, що почнуть консультації щодо асоціації з ЄС якомога швидше

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця заявляє, що консультації між Україною і Європейським Союзом щодо підписання Угоди про асоціацію розпочнуться негайно у разі готовності до них Брюсселя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дещиця сказав журналістам.

“Уряд України зараз готовий до підписання угоди, якщо європейська сторона, яка була готова до підписання угоди і кілька разів про це заявляла, підтвердить це, то ми розпочнемо консультації щодо підписання угоди негайно”, - сказав він.

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Дещиця також повідомив, що здійснить візит до Брюсселю відразу після того, як в Україні стабілізується ситуація.

“Ми сподіваємось, що Ештон (Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон - УНІАН) буде з візитом в понеділок у Києві, і ми почнемо підготовку до цього візиту”, - додав Дещиця.

Як повідомляв УНІАН, відмова попереднього уряду підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом у листопаді минулого року спричинила масові акції протесту, котрі на минулому тижні призвели до зміни влади в Україні.

Верховна Рада, котра відсторонила Віктора Януковича з посади Президента, призначила нові президентські вибори на 25 травня ц.р.

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Сьогодні, 28 лютого, речник Єврокомісії Олів'є Баї заявив, що Європейський Союз підтверджує, що пропозиція укласти Угоду про асоціацію з Україною залишається в силі, але дата підписання документа ще не визначена.

Раніше Єрокомісія і деякі євродепутати наполягали, що Угоду про асоціацію треба підписати після проведення дострокових президентських виборів 25 травня. Однак голова Місії України при ЄС Костянтин Єлисєєв зі свого боку заявив, що Угоду варто підписати до президентських виборів.