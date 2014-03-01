Очевидці спростовують інформацію про російську військову колону на Запоріжжі

На Запороріжжі не помічено військової колони.

Інформацію видання Тиждень.ua про колону російських військових, що рухається територією Запорізької області, спростовують очевидці. Читайте такожДерждума РФ просить Путіна "захистити" Крим Раніше УНІАН повідомляло, що колона російських військових пройшла через Чонгарський півострів і рухається територією Запорізької області.

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