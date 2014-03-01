Росія назвала Турчинову умови початку активної війни проти України

Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявляє, що російська сторона всіляко провокує розгортання силового сценарію для повної дестабілізації ситуації в Україні.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті "Батьківщини".

Зокрема, у повідомленні зазначається, що на прохання російської сторони відбулася телефонна розмова голови Верховної Ради України Олександра Турчинова з головою Державної Думи Федеральних Зборів РФ Сергієм Наришкіним, «в якій російський посадовець заявив про готовність здійснення військової агресії РФ по відношенню до України у разі, якщо буде застосовано силу "проти мирних громадян України, які проживають на території Криму та Сходу".

У зв'язку з цим, українська сторона офіційно заявляє: "Ми робимо все для захисту всіх українських громадян, які сьогодні вже де-факто стали об'єктом агресії з боку російських військових та провокаторів, які підтримуються російською стороною".

"Ми не вдавалися і не плануємо вдаватися до застосування сили проти громадян, хоч сьогодні російська сторона всіляко провокує розгортання силового сценарію задля повної дестабілізації ситуації в Украйні", - сказав Турчинов.

За його словами, будь-яке застосування зброї та сили проти громадян "ми вважаємо спеціально підготовленими провокаціями з тим, аби обґрунтувати військову агресію проти України з боку Російської Федерації".

"Україна є мирною державою, проте, готова захищати свою територіальну цілісність та суверенітет, про що готує відповідне рішення Рада національної безпеки та оборони", - резюмував голова парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, Рада Федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

«Розглянувши звернення президента РФ, і виходячи з інтересів і безпеки життя громадян РФ, наших співвітчизників та особового складу військового контингенту збройних сил РФ, що дислокуються у відповідності з міжнародним договорами на території України , Автономна Республіка Крим, відповідно до пункту « г » частини 1 статті 102 Конституції Російської Федерації Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації постановляє: дати згоду президенту РФ на використання Збройних сил Російської Федерації на території України до нормалізації суспільно -політичної обстановки в цій країні» , - йдеться в рішенні верхньої палати російського парламенту.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.