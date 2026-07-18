Окупанти атакували іноземне суховантажне судно біля берегів Одеської області, є загиблий

Росіяни завдали ракетного удару, внаслідок чого постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів.

Окупанти уразили іноземний суховантаж, з якого українські військові моряки, попри постійні обстріли, врятували 17 членів екіпажу іноземного судна.

Про це заявили у Військово-морських силах (ВМС). "Після російського удару, суховантажне судно VENTURO, зазнало пошкоджень та втратило хід. На жаль, серед цивільних є загиблий. Попри небезпеку, військові моряки вийшли в море, щоб надати допомогу", - наголосили у ВМС.

Зазначається, що у результаті рятувальної операції 17 цивільних моряків, громадян Філіппін, безпечно евакуйовані на берег.

Відео дня

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, ввечері 17 липня ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Пошкоджена надбудова судна, спалахнула пожежа.

"Екіпаж з 17 осіб евакуйований, з них четверо постраждали, медичну допомогу надано без госпіталізації", - повідомив посадовець.

Атаки росіян на Одеську область

Як писав УНІАН, російська окупаційна армія понад тиждень майже цілодобово атакує Одесу та Одеську область різними засобами ураження, зокрема ракетами та реактивними дронами. Уражено декілька комерційних торгівельних суден. Наприклад, 13 липня уражено цивільне торгівельне судно під прапором Республіки Того під час розвантаження мінеральних добрив - загинули 3 моряків, ще 5 дістали поранення.

Пізно ввечері 16 липня в Одесі під час ракетної атаки РФ загинули дві людини. Серед них - мати трьох дітей, волонтерка та інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста Олена Архіпова. У момент удару жінка поспішала до укриття зі своїми дітьми. До команди Українського Червоного Хреста вона приєдналася у 2023 році як інструкторка з першої допомоги, з 2026 також стала інструкторкою з першої допомоги для тварин.

Вас також можуть зацікавити новини: