Вперше за понад 10 років: Росія залишила Середземне море без жодного корабля

Однією з головних причин називають закриття Туреччиною чорноморських проток, а також втрату повноцінної бази в сирійському Тартусі.

Росія вперше з 2013 року не має жодного військового корабля в Середземному морі. Про це повідомила спільнота Russian Forces Spotter у соцмережі X.

За її даними, повну відсутність російських бойових кораблів у регіоні зафіксували 1 липня. Однією з ключових причин стало рішення Туреччини після початку повномасштабної війни РФ проти України закрити протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів країн, які беруть участь у бойових діях.

Анкара застосувала положення Конвенції Монтре, що фактично позбавило Чорноморський флот Росії можливості регулярно перекидати кораблі між Чорним і Середземним морями.

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Ще одним важливим фактором стали політичні зміни в Сирії. Після зміни влади наприкінці 2024 року Москва втратила звичні умови для використання пункту матеріально-технічного забезпечення в Тартусі, який роками був головною опорною базою російського флоту в регіоні.

Крім того, частину російських кораблів перекинули на інші напрямки. Зокрема, окремі судна нині супроводжують державні та спеціальні кораблі РФ у північній частині Європи, зокрема поблизу узбережжя Великої Британії.

Останні кораблі залишили Середземне море в червні

Останню активність російського флоту в Середземному морі зафіксували в червні.

4 червня супутники виявили фрегат "Адмірал Касатонов" і танкер-заправник "Академік Пашин" у сирійському Тартусі.

12 червня обидва кораблі відвідали єгипетську Александрію з нагоди Дня Росії, а вже 18 червня їх помітили на південь від Сардинії.

22 червня кораблі прибули до алжирського порту Оран, після чого остаточно залишили Середземне море.

Експерти зазначають, що нинішня відсутність російського флоту в регіоні навряд чи стане постійною. Середземне море залишається важливим маршрутом для виходу російських кораблів до Світового океану.

Саме тому в майбутньому Росія, ймовірно, шукатиме нову базу для розміщення бойових кораблів, тральщиків та інших надводних сил.

Одним із можливих варіантів може стати Судан. Раніше уряд країни заявив, що не бачить перешкод для ратифікації угоди з Росією про створення військово-морської бази на узбережжі Червоного моря.

Російський флот - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія завершує багаторічну модернізацію атомного ракетного крейсера "Адмірал Нахімов" проєкту "Кіров", яка тривала майже 27 років і, за різними оцінками, коштувала до 5 мільярдів доларів.

Корабель уже проходить фінальні ходові випробування, однак військові експерти вважають, що його повернення демонструє не лише силу російського флоту, а й його системні проблеми.

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