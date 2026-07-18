Українські дрони атакували 13 суден 'тіньового флоту' РФ

Українські дрони уразили ще 13 російських суден в межах операції "МоЛоЧКа". Головна мета операції - зрив нафтової логістики Росії в Азовському та Чорному морях, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).
До цього переліку увійшли:
- 8 суховантажів;
- танкер;
- танкер-газовоз;
- буксир;
- 2 плавучі крани.
Загалом із початку операції, яка триває з 6 липня, Сили безпілотних систем заявляють про ураження 172 суден. Із них:
- 118 – в Азовському морі;
- 54 – у Чорному морі.
Бровді зазначив, що головною метою операції є припинення перевезень нафти, палива та інших вантажів, які Росія здійснює в обхід міжнародних санкцій:
"Ціль незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій".
Водночас командувач підкреслив, що українські військові не прагнуть спричинити екологічну катастрофу.
"Кожний самохідний плавзасіб перетворюватимемо на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху. Не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", – заявив Бровді.
Він також запевнив, що операція триватиме й надалі.
"Ми встоїмо. Москва ляже, "МоЛоЧКа" у дії. Крим відгодуємо та відбудуємо", – написав командувач Сил безпілотних систем.
Удари по російській логістиці в морі - останні новини
Як повідомляв УНІАН, енергетична та паливна ситуація в окупованому Криму різко погіршилася після серії українських ударів по логістичних маршрутах, нафтовій інфраструктурі та енергосистемі півострова. Окупаційна адміністрація вже визнає дефіцит бензину, перебої з електропостачанням та відсутність прогнозів щодо повернення до нормального режиму роботи.
В Азовському морі Сили оборони ЗС України полюють на невеликі судна "тіньового флоту" РФ, що транспортують пальне до величезних танкерів, які завантажуються на рейді у Чорному морі. Ураження малих танкерів, що виконують роль "верблюдів", призводить до паралічу фідерного флоту агресора - одиниць, які перевозять вантажі між портами.