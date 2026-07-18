Українські дрони атакували 13 суден 'тіньового флоту' РФ

Загалом із початку операції, яка триває з 6 липня, Сили безпілотних систем заявляють про ураження 172 суден.

Українські дрони уразили ще 13 російських суден в межах операції "МоЛоЧКа". Головна мета операції - зрив нафтової логістики Росії в Азовському та Чорному морях, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

До цього переліку увійшли:

8 суховантажів;

танкер;

танкер-газовоз;

буксир;

2 плавучі крани.

Загалом із початку операції, яка триває з 6 липня, Сили безпілотних систем заявляють про ураження 172 суден. Із них:

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118 – в Азовському морі;

54 – у Чорному морі.

Бровді зазначив, що головною метою операції є припинення перевезень нафти, палива та інших вантажів, які Росія здійснює в обхід міжнародних санкцій:

"Ціль незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій".

Водночас командувач підкреслив, що українські військові не прагнуть спричинити екологічну катастрофу.

"Кожний самохідний плавзасіб перетворюватимемо на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху. Не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", – заявив Бровді.

Він також запевнив, що операція триватиме й надалі.

"Ми встоїмо. Москва ляже, "МоЛоЧКа" у дії. Крим відгодуємо та відбудуємо", – написав командувач Сил безпілотних систем.

Удари по російській логістиці в морі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, енергетична та паливна ситуація в окупованому Криму різко погіршилася після серії українських ударів по логістичних маршрутах, нафтовій інфраструктурі та енергосистемі півострова. Окупаційна адміністрація вже визнає дефіцит бензину, перебої з електропостачанням та відсутність прогнозів щодо повернення до нормального режиму роботи.

В Азовському морі Сили оборони ЗС України полюють на невеликі судна "тіньового флоту" РФ, що транспортують пальне до величезних танкерів, які завантажуються на рейді у Чорному морі. Ураження малих танкерів, що виконують роль "верблюдів", призводить до паралічу фідерного флоту агресора - одиниць, які перевозять вантажі між портами.

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