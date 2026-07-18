Українські дрони атакували 13 суден 'тіньового флоту' РФ

Українські дрони уразили ще 13 російських суден в межах операції "МоЛоЧКа". Головна мета операції - зрив нафтової логістики Росії в Азовському та Чорному морях, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

До цього переліку увійшли:

  • 8 суховантажів;
  • танкер;
  • танкер-газовоз;
  • буксир;
  • 2 плавучі крани.

Загалом із початку операції, яка триває з 6 липня, Сили безпілотних систем заявляють про ураження 172 суден. Із них:

Відео дня
  • 118 – в Азовському морі;
  • 54 – у Чорному морі.

Бровді зазначив, що головною метою операції є припинення перевезень нафти, палива та інших вантажів, які Росія здійснює в обхід міжнародних санкцій:

"Ціль незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій".

Водночас командувач підкреслив, що українські військові не прагнуть спричинити екологічну катастрофу.

"Кожний самохідний плавзасіб перетворюватимемо на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху. Не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", – заявив Бровді.

Він також запевнив, що операція триватиме й надалі.

"Ми встоїмо. Москва ляже, "МоЛоЧКа" у дії. Крим відгодуємо та відбудуємо", – написав командувач Сил безпілотних систем.

Читайте також:
Дрони розбомбили нафтобазу та найбільший логістичний центр під Москвою
Дрони розбомбили нафтобазу та найбільший логістичний центр під Москвою
Україна не забула про Крим й буде намагатися будь-якими засобами повернути його, - El Pais
Україна не забула про Крим й буде намагатися будь-якими засобами повернути його, - El Pais
Терехов попередив про нову тактику обстрілів Харкова та закликав не ігнорувати тривоги
Терехов попередив про нову тактику обстрілів Харкова та закликав не ігнорувати тривоги
Росіяни можуть активніше ховати свої літаки після удару по Енгельсу, - експерт
Росіяни можуть активніше ховати свої літаки після удару по Енгельсу, - експерт
Атаки РФ поставили під загрозу експорт зерна з України через Чорне море, - FT
Атаки РФ поставили під загрозу експорт зерна з України через Чорне море, - FT
Росія хоче захопити більше територій і створити буферну зону на півночі, – Сирський
Росія хоче захопити більше територій і створити "буферну зону" на півночі, – Сирський

Удари по російській логістиці в морі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, енергетична та паливна ситуація в окупованому Криму різко погіршилася після серії українських ударів по логістичних маршрутах, нафтовій інфраструктурі та енергосистемі півострова. Окупаційна адміністрація вже визнає дефіцит бензину, перебої з електропостачанням та відсутність прогнозів щодо повернення до нормального режиму роботи.

В Азовському морі Сили оборони ЗС України полюють на невеликі судна "тіньового флоту" РФ, що транспортують пальне до величезних танкерів, які завантажуються на рейді у Чорному морі. Ураження малих танкерів, що виконують роль "верблюдів", призводить до паралічу фідерного флоту агресора - одиниць, які перевозять вантажі між портами.

Вас також можуть зацікавити новини: