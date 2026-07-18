Навіть хліб став недоступним: Politico розповіло, як живуть українці біля лінії фронту

До початку повномасштабної війни ООН купувала українське зерно для голодних дітей інших країн, а тепер організація роздає їжу самим українцям.

Незважаючи на те, що Україна є одним із найбільших світових виробників зерна, близько 700 тис. мешканців прифронтових зон не можуть отримати доступ до продовольства без допомоги гуманітарних конвоїв Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН.

Про це повідомляє Politico з посиланням на виконуючого обов’язки директора ВПП Карла Скау. За його словами, цього року українські аграрії зібрали близько 60 млн тонн зерна – цього вистачить, щоб забезпечити продовольством сотні мільйонів людей у різних країнах світу. Однак поблизу лінії фронту люди часто не мають можливості купити продукти або безпечно дістатися до магазинів.

Гуманітарні колони змушені працювати в умовах постійної загрози атак російських безпілотників. Машини проїжджають через населені пункти, де дороги та будівлі прикриті протидроновими сітками, а зупинки для видачі їжі тривають усього кілька хвилин.

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Як розповів Скау після поїздки прифронтовими зонами від Харківської області до Одеси, російські дрони на сьогодні вражають цілі вже на відстані до 50 км від лінії фронту, а ще зовсім недавно зона їхньої активності становила всього 10–15 км. Через розширення зони ураження триває масова евакуація населення.

Червень став найсмертоноснішим

За даними ООН, червень став найсмертоноснішим місяцем для українських цивільних осіб з квітня 2022 року: загинули щонайменше 293 людини, ще 1990 отримали поранення. Особливо зросла кількість жертв атак FPV-дронів та інших безпілотників малої дальності.

Під час відвідування транзитного центру поблизу Слов’янська Скау зустрівся з 90-річною жінкою та її дочкою, яких рятувальники напередодні витягли з-під завалів зруйнованого будинку. За його словами, багато мешканців роками відмовлялися залишати свої домівки, проте зараз ситуація стала настільки небезпечною, що навіть вони змушені евакуюватися.

У чому проблема

При цьому проблема полягає не в нестачі продовольства. Незважаючи на окупацію близько п’ятої частини сільськогосподарських угідь, Україна продовжує експортувати зерно до країн Африки, Близького Сходу та Азії через чорноморські порти.

Однак поблизу лінії фронту порушено сам ланцюг постачання продуктів. У низці населених пунктів магазини припинили роботу, тому ВПП доставляє людям продуктові набори. Там, де торгові точки ще відкриті, багато пенсіонерів не можуть дозволити собі купувати продукти через високі ціни або зняти пенсії, оскільки банкомати не працюють. У таких випадках гуманітарна місія одночасно надає людям продукти та грошову допомогу.

Значна частина продовольства закуповується в українських фермерів, які працюють неподалік від лінії фронту. Ці продукти також використовуються для організації шкільного харчування, зокрема для близько 20 тис. дітей, які продовжують навчання в укриттях та на станціях метро Харкова.

Робота місії стає небезпечнішою

Разом із тим гуманітарні операції стають дедалі небезпечнішими. За даними ВПП, за перші місяці цього року організація зафіксувала стільки ж атак і небезпечних інцидентів, скільки за весь 2025 рік. Два тижні тому російський безпілотник вразив автомобіль організації, а в травні високоточна ракета влучила в головний склад ВПП у Дніпрі, незважаючи на його гуманітарне маркування.

Ще однією серйозною проблемою залишається скорочення міжнародного фінансування. Через зменшення обсягів донорської допомоги кількість українців, які отримують допомогу ВПП, вже скоротилася з понад одного мільйона до 700 тис. осіб і може ще зменшитися на 100 тис. Для продовження гуманітарної діяльності до жовтня організації необхідно залучити ще $234 млн.

До початку повномасштабної війни Всесвітня продовольча програма в основному закуповувала українське зерно для гуманітарних операцій в інших країнах. Тепер же організація змушена забезпечувати продовольством самих українців, які опинилися в зоні бойових дій.

Ситуація в прифронтових зонах

Як повідомляв УНІАН, у червні склад ВПП ООН у Дніпрі зазнав серії ударів. Російські безпілотники атакували гуманітарний склад організації чотири рази за добу. У травні об’єкт уже зазнав ракетних ударів з боку РФ, що призвело до знищення великої кількості продовольства та предметів першої необхідності.

А на початку цього місяця в Харківській області було розширено зону евакуації цивільного населення. Розширення торкнулося громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.

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