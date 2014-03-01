Постійне представництво президента в Криму захоплено - Куніцин

Про це Куніцин заявив в ефірі кримськотатарського телеканалу АТR.

Постпред повідомив про розмову з незаконно обраним головою Ради міністрів Криму Сергієм Аксьоновим.

«Я сказав: Сергій, вам потрібна майданчик для переговорів, мені не проблема, що я зайду в якийсь кабінет, попрацюю, ви зацікавлені в тому, щоб цій майданчиком стало представництво. Вам подобається - не подобається: сьогодні є виконуючий обов'язки Президента, він мене сюди делегував. Приїдуть заступник генсека ООН, міністр закордонних справ, дипломати, а ви захопили представництво Президента. Як вони вас сприймуть як агресора», - сказав Куніцин.

«Я йому сказав: роздрукуйте, там не буде спецназу, там не буде якихось агресорів, які будуть загрожувати Верховній Раді та уряду Криму. Він сказав: Сергію Володимировичу, у нас добрі стосунки, ви не переживайте, все буде нормально, будемо зустрічатися, говорити, але я не можу вирішити цю проблему. Ми так розуміємо, що, з урахуванням того, що тут відбувається, далеко не все вирішують кримські керівники», - заявив Постійний представник Президента України в Криму.

Як повідомляв УНІАН, будівлі ради Міністрів і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі озброєні люди. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею ”теракт”.

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку Міністрів Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

27 лютого виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов своїм указом призначив Сергія Куніцина Постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим, перед цим прийнявши відставку з цієї посади Віктора Плакіди.