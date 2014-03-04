Тільки ВР може ухвалювати рішення про введення військ в Україну - Турчинов

Лише Верховна Рада, відповідно до Конституції, може ухвалювати рішення про введення військ на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту в.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, коментуючи вчорашнє повідомлення представника Росії у Раді безпеки ООН на засіданні Радбезу ООН, що екс-президент Віктор Янукович нібито звернувся до РФ про введення російських військ на територію України.

Турчинов наголосив: “Відповідно до Конституції України та українського законодавства, тільки Верховна Рада України і лише Верховна Рада України може приймати рішення в разі потреби щодо введення іноземних військ на свою територію”.

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Він додав, що це “виключно компетенція парламенту України”. “І жодних провокацій не може застосовуватися під прикриттям заяви будь-якого громадянина, навіть екс-президента”, - зазначив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня на засіданні Ради безпеки ООН представник Росії у Радбезі ООН Віталій Чуркін заявив, що Янукович попросив Президента РФ Володимира Путіна ввести війська в Україну.

Чуркін продемонстрував нібито лист Януковича від 1 березня з відповідним зверненням. У листі Янукович стверджує, що в Україні відбулося захоплення влади й Україна нібито опинилася на порозі громадянської війни, а також що в Україні панують хаос та анархія. Також ідеться, що нібито життя і безпека, права людей на півдні, сході та в Криму під загрозою, люди переслідуються за політичними і мовними ознаками.

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Чуркін зазначив, що саме це спонукало використовувати збройні сили РФ для відновлення справедливості.

Представник США у РБ ООН поставила під сумнів слова представника Росії, зазначивши, що слова розходяться з дійсністю. «Якщо послухати російського представника, можна подумати, що московська влада є бригадою швидкого реагування для Ради з прав людини, і виступ не грунтується на фактах реальності», - зазначила вона.

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З подібною позицією виступили й представники Франції та Великої Британії. Представник Великої Британії, зокрема підкреслив, що після своїх дій, які порушують міжнародне законодавство, Росія не повинна дивуватися політичним і економічним санкціям.