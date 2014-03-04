Аваков: До кривавих подій у Києві причетна третя сила

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час представлення нового голови облдержадміністрації сказав в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Два тижні тому був час, коли в Києві свистіли кулі, у самому центрі… Триває велике серйозне розслідування. Я думаю, що настане час і ми оприлюднимо факти: хто стріляв, коли стріляв, за якою командою. Факти зараз збираються в єдиний ланцюг. Можу тільки сказати одне, що ключовим фактором у цьому протистоянні, яке вилилося в криваве побоїще в Києві, яке перевернуло фронт із ніг на голову та ввело у стан шоку, була третя сила. Й ця сила – неукраїнська. Я дуже хочу, щоб ми це все явно розуміли», - сказав Аваков.

«Це не питання політичного протистояння. Це питання людських цінностей, це питання нашого відчуття того, що сталося. Недопустимо, коли треті сили дозволяють собі тут керувати нами», - додав він.

Аваков закликав актив Харківської області «не робити тут епіцентр бойових дій».

Читайте такожЗ 30 листопада загинули і померли 98 учасників протистоянь у Києві - МОЗЯк передавав УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння між протестувальниками та правоохоронцями у центрі Києва. Вранці 20 лютого снайпери інтенсивно обстріляли протестувальників на Майдані з дахів навколишніх будинків.

за даними МОЗ, у центрі Києва з початку сутичок між активістами і правоохоронцями загинули 82 особи.

Із 18 лютого до лікарів за медичною допомогою звернулися 876 постраждалих, 588 з них госпіталізовано.