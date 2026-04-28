Україна вручила ноту протесту послу Ізраїлю через крадене Росією зерно

МЗС вимагає від Ізраїлю припинити імпорт викраденого зерна та унеможливити його розвантаження у своїх портах.

У вівторок, 28 квітня, Надзвичайному і повноважному послу Ізраїлю в Україні Міхаелю Бродському було вручено ноту протесту через тривале надходження до цієї країни сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Російською Федерацією з тимчасово окупованих територій України. Про це йдеться в коментарі речника МЗС Георгія Тихого.

"Походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження "борт-борт" у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам. Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг", - зазначив він.

За словами Тихого, Ізраїль ігнорує звернення України про міжнародну правову допомогу, включно із проханням затримати судна та вантажі, чим фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна.

В МЗС наголосили, що це не поодинокі випадки, а, по суті, свідоме сприяння незаконній економічній діяльності, пов’язаній із тимчасовою окупацією українських територій, а також обходу санкцій.

"Українська сторона також звернула увагу на неприйнятний дисонанс, коли на тлі підтримки Україною безпеки Ізраїлю та рішень щодо протидії терористичним загрозам, зокрема пов’язаним з Іраном, Ізраїль фактично допускає імпорт краденого українського зерна з Російської Федерації", - наголосив речник МЗС.

У зв’язку з цим Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах.

Ізраїль купує вкрадене Росією зерно

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з відмовою Ізраїлю зупинити судно з краденим українським зерном. Він наголосив, що придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність.

За його словами, ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. При цьому, підкреслив, влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни. Зеленський наголосив, що Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такої продукції особами, які з окупантами пов’язані.

Україна викликала посла Ізраїлю через прийом уже другого судна з украденим на окупованих територіях зерном. Таке судно прибуло до Хайфи.

